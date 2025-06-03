03 Июня 2025
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Общество Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Полмиллиона смогут получить многодетные семьи Вологодчины на улучшение своего жилища уже с 1 июля

Стало известно, что Правительство Вологодской области утвердило Порядок и условия предоставления меры соцподдержки, которая действует в регионе по демографической программе Губернатора Георгия Филимонова «Семья – оплот Русского Севера».

«Продолжаем создавать реальные условия для комфортного воспитания детей и уверенности их родителей в завтрашнем дне, делаем все возможное для возрождения многолюдного Русского Севера. Уже с 1 июля этого года начнем прием заявлений от многодетных семей о назначении меры социальной поддержки, с помощью которой можно значительно улучшить свои жилищные условия. Выплата в размере 500 тысяч рублей будет предоставляется однократно семьям Вологодской области, где родился третий или последующий ребенок. Получить субсидию можно при достижении ребенком возраста полутора, но не более 2,5 лет», – сказал Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Так, единовременная выплата может быть использовать на приобретение в собственность готового жилого помещения или дома, доли в праве общей собственности на жилое помещение – важно, что в результате такой сделки жилое помещение полностью поступает в общую долевую собственность членов многодетной семьи.

Также меру социальной поддержки можно направить на оплату первоначального взноса либо его части при приобретении жилого помещения с использованием ипотечного или иного кредита, а также на финансирование приобретения жилого помещения путем участия в долевом строительстве.

Форма заявления и перечень необходимых документов на предоставление выплаты размещены в Постановлении. Их будет принимать Министерство строительства Вологодской области по адресу: ул. Герцена, 27, а также МФЦ, которые есть в каждом муниципальном образовании – их график работы, адреса и контакты указаны на сайте. По всем возникающим вопросам можно обращаться в региональный Минстрой по номеру телефона: 23-00-55, доб. 1253.

Коллаж, многодетная семья(2024)|Фото: Накануне.RU

Напомним, по программе Губернатора «Семья – оплот Русского Севера» многодетным семьям региона также предоставляют региональный маткапитал «Большая семья» в размере 150 тысяч рублей при рождении четвертого или последующих детей, молодым родителям в возрасте до 35 лет – до 20 тысяч рублей в месяц на аренду жилья. Вологжанкам, родившим первенца в возрасте до 25 лет, единовременно положено 100 тысяч рублей, а для одного из родителей-студентов – компенсация стоимости обучения до 91 тысячи рублей в год. 

Также для молодых семей Вологодской области, где родится третий или последующий ребенок, единовременно предоставляется 300 тысяч рублей по новому нацпроекту «Семья», который инициировал Президент

Теги: многодетные семьи, георгий филимонов, улучшение жилищных условий, ипотечный кредит, Семья – оплот Русского Севера


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