30-летие избиркома Калужской области отметили торжественно

Торжества, посвященные юбилею избиркома региона, прошли в Калужском драматическом театре.

Сотрудников региональной избирательной комиссии поздравили руководители области и города, а также председатель ЦИК Элла Памфилова.

«В праздничной атмосфере чествовали тех, кто стоял у истоков системы, обеспечивает её работу сегодня и будет способствовать развитию в будущем. Вспомнили ключевые этапы становления избирательного процесса в регионе, отметили достижения и наградили самых активных участников. Особые слова благодарности прозвучали в адрес членов избиркомов, волонтеров и всех, кто помогает проводить выборы честно и открыто. 30 лет – это история доверия, ответственности и гражданской активности. Поздравляю всех причастных и желаю избирательной системе Калужской области дальнейшего развития и новых успехов!», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.