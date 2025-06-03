53 пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области остаются в больницах

53 пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области остаются на стационарном лечении в больницах. Среди них - трое детей. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Состояние шести пострадавших, в том числе ребенка, врачи оценивают как тяжелое, добавил он.

11 человек, в том числе ребенок, выписаны из стационаров. За амбулаторной медицинской помощью обратились 52 человека, передает РИА Новости.

пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Причиной обрушения стал подрыв опор моста. По словам жителя поселка Выгоничи, в момент ЧП было слышно два громких звука, похожих на взрывы.

ЧП в Брянской области по числу жертв и пострадавших на железной дороге стало одним из самых серьезных в современной России. По последним данным, до 110 человек выросло число пострадавших. Среди раненых – четверо детей, включая младенца, который в тяжелом состоянии перевезен в столичную клинику доктора Рошаля. Погибли семь человек, в том числе машинист и двое детей.