Жители Уралмаша поймали воров проводки, обесточивших 30 домов

Неравнодушные жители Уралмаша сумели поймать трех "прославленных" воров проводки, которые с ноября прошлого года умудрились оставить без электричества сразу 30 домов в районе. Об этом в своих социальных сетях рассказал куратор территориального общественного самоуправления (ТОС) "Альянс" Эдуард Мансуров.

"Реально, с прошлой осени у нас полно обращений от жителей обесточенных домов. Теперь герои пойманы. С учётом того, что красть провода - это нужно, как говорится, уметь и знать, думаю, что новые такие же вряд ли снова появятся", - написал он на своей странице "Вконтакте".

Последний из случаев произошел произошел в ночь на 1 июня в доме №51 по улице Стахановской. Злоумышленники 51, 28 и 42 лет пробрались на чердак и вырезали новую проводку. Уралмашевцы жаловались, что подобные случаи происходили регулярно раз в 3-4 дня. В основном воры выбирали пятиэтажные дома, а украденные провода сдавали на металлолом.

По словам активистов, один из пойманных является рецидивистом, так как уже был осужден и приговорен к обязательным работам за кражи. Отработку он не исполнил, а потому, как утверждает Мансуров, теперь ему грозит реальный срок. "Другим тоже ничего веселого не светит", - отметил куратор "Альянса".