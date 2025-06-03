Свердловские полицейские выбрали победителей детского творческого конкурса

В ГУ МВД по Свердловской области подведены итоги регионального этапа всероссийского творческого конкурса "Полицейский Дядя Степа". Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, из года в год состязание преследует одну цель – укрепить позитивное восприятие подрастающим поколением деятельности органов внутренних дел.

"Готовя свои рисунки и поделки, дети лучше узнают о непростой, но почетной службе стражей правопорядка. И кто знает, может в будущем участие в таком конкурсе поможет им определиться с профессией. Ребята в конкурсе участвуют активно, число юных дарований с годами не уменьшается. Качество поделок оценивало компетентное жюри под руководством заместителя председателя общественного совета при ГУ МВД области Александра Мурашкинцева. Выбрать лучшие, как всегда, было сложной задачей, учитывая разнообразие представленных работ и техник их исполнения. Каждая детская работа заслуживает пристального внимания", - отметил полковник Горелых.

В итоге, после тщательного анализа, строгое жюри определило победителей и призеров. У детей от 6 до 8 лет первое место заняла София из поселка Арти. Второй стала Дарина из Сухого Лога. Третье место досталось Дмитрию из Алапаевска.

Среди участников в возрасте от 9 до 11 лет первым стал Тимур из Красноуфимска, второй – Софья из Заречного, третьей – Ксения из Краснотурьинска.

И в возрастной группе от 12 до 14 лучшей признана Елизавета из Тавды, второй – Ольга из Березовского и третье место у Ярослава из Североуральска.

Три работы победителей в своих возрастных группах отправлены в Москву на финальный этап конкурса.