В Белгородской области девочку убило током в контактном фонтане

В Белгородской области девочка умерла в контактном фонтане. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ЧП произошло с 13-летней школьницей 2 июня около 15 часов в центральном парке поселка Томаровка. Девочка играла на площадке так называемого контактного фонтана (струи воды бьют из "земли"). Предположительно, ребенок получил удар током. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.