В Екатеринбурге приступают к строительству второй очереди гостиницы "Рамада"

03 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России предложили совсем отменить пенсии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф

В Екатеринбурге приступают к строительству второй очереди гостиницы "Рамада"

В Екатеринбурге приступают к реализации второй очереди гостиницы "Рамада". Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, агентство привлечения инвестиций региона и ООО "Гостинично-Развлекательный комплекс "Евразия", входящий в группу компаний корпорации "Маяк", уже заключили соглашение о сопровождении инвестиционного проекта строительства. Сдать объект планируется в 2028 году.

Эскиз-проект второй очереди гостиницы "Рамада" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф

"Реализация подобных проектов позволит не только удовлетворить существующий дефицит качественных гостиничных номеров, но и даст импульс развитию внутреннего туризма, создаст рабочие места и укрепит экономику региона. Это стратегическая задача, поставленная главой региона Денисом Паслером, и мы планомерно ее решаем", — отметил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Строительство новых 120 номеров категории пять звезд стартует уже в этом году. Также будет увеличено общее количество конференц-залов и ресторанов и создана вторая SPA-зона комплекса. В гостинице подготовят 159 новых рабочих мест. Здание отеля будет выполнено в форме волны и станет настоящим украшением локации.

Эскиз-проект второй очереди гостиницы "Рамада" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф

"Важно отметить, что сам участок проектирования — это узкая длинная полоса, расположенная вдоль Кольцовского тракта. И воспринимать архитектурное решение люди будут в динамике — проезжая вдоль него на автомобиле, — отмечает архитектор проекта Тимур Абдулаев. — Композиция фасада решена единой мощной волной. Такой приём, с одной стороны, позволяет органично объединить различные функциональные зоны в одном объекте, а с другой — несмотря на не самое благоприятное соседство с мощной автомагистралью — подчёркивает внутреннюю экосистему комплекса, где объединены отель, развлекательный центр, аквапарк со SPA-зоной и даже открытый бассейн на крыше"

Обойдется вторая очередь "Рамады" в 3 млрд рублей инвестиционных средств.

Теги: Екатеринбург, Рамада, гостиница, строительство, вторая очередь


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети