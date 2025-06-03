В Екатеринбурге приступают к строительству второй очереди гостиницы "Рамада"

В Екатеринбурге приступают к реализации второй очереди гостиницы "Рамада". Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, агентство привлечения инвестиций региона и ООО "Гостинично-Развлекательный комплекс "Евразия", входящий в группу компаний корпорации "Маяк", уже заключили соглашение о сопровождении инвестиционного проекта строительства. Сдать объект планируется в 2028 году.

"Реализация подобных проектов позволит не только удовлетворить существующий дефицит качественных гостиничных номеров, но и даст импульс развитию внутреннего туризма, создаст рабочие места и укрепит экономику региона. Это стратегическая задача, поставленная главой региона Денисом Паслером, и мы планомерно ее решаем", — отметил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Строительство новых 120 номеров категории пять звезд стартует уже в этом году. Также будет увеличено общее количество конференц-залов и ресторанов и создана вторая SPA-зона комплекса. В гостинице подготовят 159 новых рабочих мест. Здание отеля будет выполнено в форме волны и станет настоящим украшением локации.

"Важно отметить, что сам участок проектирования — это узкая длинная полоса, расположенная вдоль Кольцовского тракта. И воспринимать архитектурное решение люди будут в динамике — проезжая вдоль него на автомобиле, — отмечает архитектор проекта Тимур Абдулаев. — Композиция фасада решена единой мощной волной. Такой приём, с одной стороны, позволяет органично объединить различные функциональные зоны в одном объекте, а с другой — несмотря на не самое благоприятное соседство с мощной автомагистралью — подчёркивает внутреннюю экосистему комплекса, где объединены отель, развлекательный центр, аквапарк со SPA-зоной и даже открытый бассейн на крыше"

Обойдется вторая очередь "Рамады" в 3 млрд рублей инвестиционных средств.