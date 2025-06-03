Украинская делегация на встрече в Стамбуле подключала по телефону внешнего участника

Украинская делегация на встрече с российской стороной в Стамбуле 2 июня подключала по телефону внешнего участника, сообщает РИА Новости.

Так, один из членов украинской делегации перед началом переговоров сначала отправил неизвестному участнику сообщение, а затем набрал номер и включил громкую связь. Это происходило во время заявления, с которым выступал глава МИД Турции Хакан Фидан.

Напомним, накануне в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров России и Украины. Встреча делегаций длилась более часа, переговоры шли на русском языке. После краткого напутствия турецкая сторона покинула зал заседаний дворца Чираган, переговоры, как и 16 мая, проходили в закрытом режиме.

Как и в первом раунде, российскую делегацию возглавлял советник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – глава Минобороны Украины Рустем Умеров.