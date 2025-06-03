В Башкирии на треть сокращают единовременную выплату за контракт на службу в зоне СВО

В Башкирии с 5 июня на треть сокращается региональная единовременная выплата за заключение контракта на военную службу в зоне СВО. Раньше она составляла 1,6 млн руб., теперь – 1 млн руб., соответствующие поправки внесены в указ главы республики Радия Хабирова. Этот же документ продлевает период выплат до 30 июня.

Хабиров поднял единовременные выплаты до 1,6 млн руб. с начала 2025 года. Ранее размер выплат составлял 505 тыс. руб., до июля прошлого года – 205 тыс. руб., передает РБК.

Федеральная выплата с прошлого года составляет 400 тыс. руб. Таким образом, без учета муниципальных надбавок в Башкирии заключивший контракт на участие в военной операции получит 1,4 млн руб.