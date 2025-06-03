Тюменец пойдет под суд за нападение на водителя маршрутки

В Тюмени будут судить 51-летнего мужчину, ударившего водителя маршрутки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Он обвиняется по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

По версии следствия, в апреле 2025 года, обвиняемый, находясь в маршрутном такси №4, на остановке ул. Циолковского во время конфликта нанес не менее трех ударов руками в область лица и головы водителю, причинив его здоровью тяжкий вред - травму правого глаза, переломы лицевых костей, раны на носу и губе.

Дело будет рассматривать Центральный районный суд Тюмени. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.