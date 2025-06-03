В "Роскосмосе" сменили организационно-штатную структуру

В конце мая в госкорпорации "Роскосмос" сменили организационно-штатную структуру. Изменения приняты на заседании Наблюдательного совета организации.

Председателем наблюдательного совета является первый вице-премьер Денис Мантуров. В настоящий момент на сайте "Роскосмоса" размещена информация о девяти заместителях гендиректора. По словам собеседника "Ведомостей", в сравнении с прежней структурой, новая "существенно оптимизирована".

В феврале сменился руководитель госкорпорации - место Юрия Борисова занял Дмитрий Баканов.