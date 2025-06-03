В следующем учебном году предмет "Духовно-нравственная культура России" станет обязательным

В 2026-м году предмет "Духовно-нравственная культура России" станет обязательным для учеников средней школы (5-7 классы). Для пятиклассников курс составит 17 часов, для учеников 6-7 классов – 34 часа, передает ТАСС со ссылкой на ректора Московского педагогического государственного университета Алексея Лубкова.

По словам ректора, к ноябрю 2025 года будут готовы рукописи учебников по этому курсу.

Ранее в Минпросвещения России сообщили, что курс разрабатывает МГПУ и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

"Курс будет обязательным. В связи с этим будет пересмотрена структура учебного плана основной школы. Это будет один из важных мировоззренческих курсов", - сказал Лубков.

В курсе будут представлены "духовно-нравственные ценности русской и российской цивилизации", их собираются представлять "через деятельность героев, через их жизнеописание и подвиги".