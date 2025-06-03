"Атом" модернизировал производство на предприятии "Берит"

03 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России предложили совсем отменить пенсии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Наука и техника Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атом" модернизировал производство на предприятии "Берит"

Компания "Атомстройкомплекс" завершила модернизацию участка по производству сварных арматурных каркасов на предприятии "Берит".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, новое оборудование позволит увеличить производительность и уровень автоматизации процессов, а также перенести наиболее сложные и трудоемкие этапы создания строительных конструкций с открытой стройплощадки в контролируемые условия цеха. Новый станок уже смонтирован и введен в эксплуатацию.

Основной продукцией, выпускаемой на обновленной линии, остаются стеновые каркасы для строительства многоквартирных домов (МКД): изделия шириной до 500 мм и длиной до 4700 мм, соответствующие строгим отраслевым стандартам. Однако "Берит" активно исследует и новые направления сбыта.

Стеновые каркасы для строительства многоквартирных домов(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Мы стремимся не только увеличивать объемы выпуска, но и предлагать решения, которые делают строительство быстрее, дешевле и надежнее для наших клиентов. Готовые сварные арматурные каркасы могут применяться и в индивидуальном жилищном строительстве, при использовании монолитных технологий. Это позволяет экономить время и повышать качество работ: вместо ручной вязки арматуры на объекте клиенты получают готовые изделия с точными геометрическими параметрами, что снижает зависимость от квалификации рабочих на площадке", - отметил управляющий директор ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность" Валентин Третьяков.

Высокую точность и повторяемость каждого изделия гарантирует автоматизация производственной линии. Если ранее сварщик вручную контролировал размеры каркаса с помощью мела и рулетки, то теперь основные параметры – длина, ширина каркаса, шаг стержней – задаются механически или программируются.

Новая линия оптимизирует и кадровый ресурс. Работа на старом оборудовании требовала от сварщика высокой квалификации и длительного обучения до полугода. Управление новым автоматизированным станком сотрудник может освоить с наставником всего за две недели, что решает проблему нехватки узкоспециализированных кадров.

Стеновые каркасы для строительства многоквартирных домов(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Модернизация участка сварки арматурных каркасов на заводе "Берит" осуществлена в рамках общей стратегии "Атома" по повышению производительности труда на стройке, автоматизации производства и переносу сложных процессов со стройплощадки в заводские цеха. Это позволяет максимально контролировать качество продукции, сокращать зависимость от внешних факторов и квалификации рабочих на объектах, ускорять общие сроки строительства и улучшать условия труда.

Ключевой акцент здесь на перераспределении трудовых процессов: сложное, трудоемкое и зависимое от внешних факторов производство переносится в контролируемые заводские условия, а на строительной площадке фокус смещается на эффективную и точную сборку готовых элементов.

Теги: Берит, модернизация, производство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети