"Атом" модернизировал производство на предприятии "Берит"

Компания "Атомстройкомплекс" завершила модернизацию участка по производству сварных арматурных каркасов на предприятии "Берит".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, новое оборудование позволит увеличить производительность и уровень автоматизации процессов, а также перенести наиболее сложные и трудоемкие этапы создания строительных конструкций с открытой стройплощадки в контролируемые условия цеха. Новый станок уже смонтирован и введен в эксплуатацию.

Основной продукцией, выпускаемой на обновленной линии, остаются стеновые каркасы для строительства многоквартирных домов (МКД): изделия шириной до 500 мм и длиной до 4700 мм, соответствующие строгим отраслевым стандартам. Однако "Берит" активно исследует и новые направления сбыта.

"Мы стремимся не только увеличивать объемы выпуска, но и предлагать решения, которые делают строительство быстрее, дешевле и надежнее для наших клиентов. Готовые сварные арматурные каркасы могут применяться и в индивидуальном жилищном строительстве, при использовании монолитных технологий. Это позволяет экономить время и повышать качество работ: вместо ручной вязки арматуры на объекте клиенты получают готовые изделия с точными геометрическими параметрами, что снижает зависимость от квалификации рабочих на площадке", - отметил управляющий директор ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность" Валентин Третьяков.

Высокую точность и повторяемость каждого изделия гарантирует автоматизация производственной линии. Если ранее сварщик вручную контролировал размеры каркаса с помощью мела и рулетки, то теперь основные параметры – длина, ширина каркаса, шаг стержней – задаются механически или программируются.

Новая линия оптимизирует и кадровый ресурс. Работа на старом оборудовании требовала от сварщика высокой квалификации и длительного обучения до полугода. Управление новым автоматизированным станком сотрудник может освоить с наставником всего за две недели, что решает проблему нехватки узкоспециализированных кадров.

Модернизация участка сварки арматурных каркасов на заводе "Берит" осуществлена в рамках общей стратегии "Атома" по повышению производительности труда на стройке, автоматизации производства и переносу сложных процессов со стройплощадки в заводские цеха. Это позволяет максимально контролировать качество продукции, сокращать зависимость от внешних факторов и квалификации рабочих на объектах, ускорять общие сроки строительства и улучшать условия труда.

Ключевой акцент здесь на перераспределении трудовых процессов: сложное, трудоемкое и зависимое от внешних факторов производство переносится в контролируемые заводские условия, а на строительной площадке фокус смещается на эффективную и точную сборку готовых элементов.