В ГД назвали ситуацию с вымогательством сертификата мигрантами в Мытищах "дикой"

Глава комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал "дикой" ситуацию с требованиями мигрантки Тахмины Самадовой вернуть жилищный сертификат на 24 млн рублей.

Парламентарий отметил, что поднимать шум и настойчиво просить у государства якобы положенную им помощь многодетной семье не стоит. Это наделало много шуму и подняло градус социальной напряженности, подчеркнул Нилов.

"Этой семье помалкивать бы, но они же продолжают лезть, нагло выбивать себе из государства якобы положенную меру поддержки", - заявил депутат NEWS.ru.

Нилов отметил, что сама история с изъятием сертификата и последовавшим судебным разбирательством "некрасива" и должна быть детально изучена правоохранительными органами.

Ранее стало известно, что жительница Мытищ Тахмина Самадова обратилась в суд с требованием вернуть ей жилищный сертификат на 24 миллиона рублей.

Напомним, в январе в Мытищах многодетная семья из Таджикистана получила субсидию на квартиру в размере более 24 млн рублей, что вызвало большой резонанс в Сети. Глава Мытищ Юлия Купецкая сообщила, что Тахмина Самадова и ее супруг Рамазон Рахимов являются гражданами России, проживают в однокомнатной квартире с семью детьми, поэтому могут рассчитывать на улучшение жилищных условий. Но через 10 дней от пресс-службы СК Подмосковья поступила информация о задержании многодетной уроженки Таджикистана. Исходя из материалов следствия, можно сделать вывод, что речь, вероятно, идет именно о Тахмине Самадовой. Следователи сообщили, что женщина намеренно занизила доходы своего мужа, а также предоставила выписку из домовой книги, где были указаны 13 человек, в том числе ее живущие в Таджикистане родственники: брат с двумя детьми.

В СК сообщали, что в рамках расследования проведены обыски, допросы, изъяты документы и дорогостоящие мобильные телефоны, примерная стоимость которых составляет 140 и 120 тыс. рублей соответственно, что явно опровергает малоимущий статус и нуждаемость семьи.