Суд разрешил не сносить долгострой Хабибулина в Екатеринбурге из-за музея СВО и "Путин-центра"

История с долгостроем 30-летней давности на Октябрьской площади Екатеринбурга приняла неожиданный поворот. Несмотря на требования прокуратуры и УГМК, судебная коллегия Свердловского областного суда все же признала правым владельца здания - бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Олега Хабибуллина.

Стоит отметить, что здание начали строить еще в 1993 году. Ранее Хабибуллин заявлял о намерении открыть в долгострое "Путин-центр". Однако вскоре в земельный спор вступила УГМК. Еще в 2020 году две трети территории отошли в собственность компании, в то время как оставшаяся досталась структурам Хабибуллина. Вскоре застройщик начал возводить 25-этажный клубный дом "На Октябрьской" и в судебном порядке потребовал снести недострой, на который выходит фасад жилого дома.

В конце июня 2024 года стало известно, что на стройплощадку зашли судебные эксперты - конструкция здания якобы могла быть небезопасной. А уже в июле возле здания появился баннер в виде георгиевской ленты с надписью: "Здесь будет музей СВО". Тогда местные СМИ предположили, что новым баннером Хабибуллин пытается защитить свое здание.

Накануне же стало известно, что судебная экспертиза опровергла опасения о том, что долгострой находится в аварийном состоянии. Суд позволил и дальше эксплуатировать здание и обжалованию это решение не подлежит, поскольку срок для этого уже вышел.

Сам Хабибуллин заявил, что его решение построить в своем здании музей СВО и "Путин-центр" все еще в силе. Как передает его слова 66.RU, вскоре строители приступят к прокладке сетей и отделке помещений, а уже к концу года объект может быть сдан в эксплуатацию.

Музей СВО было решено разместить в подвале, чтобы максимально погрузить посетителей в атмосферу и показать обстановку спецоперации. Пока же решено разместить музей у Дома офицеров. А вот "Путин-центр" займет сразу два этажа долгостроя. По словам Хабибуллина, посетители смогут увидеть альтернативную историю России, и что ее ждало бы без Владимира Путина.

Оставшиеся этажи будут сдаваться в аренду под офисы, преимущественно компаниям в сфере IT, науки и промышленности.