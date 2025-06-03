Суд разрешил не сносить долгострой Хабибулина в Екатеринбурге из-за музея СВО и "Путин-центра"

03 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России предложили совсем отменить пенсии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд разрешил не сносить долгострой Хабибулина в Екатеринбурге из-за музея СВО и "Путин-центра"

История с долгостроем 30-летней давности на Октябрьской площади Екатеринбурга приняла неожиданный поворот. Несмотря на требования прокуратуры и УГМК, судебная коллегия Свердловского областного суда все же признала правым владельца здания - бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Олега Хабибуллина.

Стоит отметить, что здание начали строить еще в 1993 году. Ранее Хабибуллин заявлял о намерении открыть в долгострое "Путин-центр". Однако вскоре в земельный спор вступила УГМК. Еще в 2020 году две трети территории отошли в собственность компании, в то время как оставшаяся досталась структурам Хабибуллина. Вскоре застройщик начал возводить 25-этажный клубный дом "На Октябрьской" и в судебном порядке потребовал снести недострой, на который выходит фасад жилого дома.

В конце июня 2024 года стало известно, что на стройплощадку зашли судебные эксперты - конструкция здания якобы могла быть небезопасной. А уже в июле возле здания появился баннер в виде георгиевской ленты с надписью: "Здесь будет музей СВО". Тогда местные СМИ предположили, что новым баннером Хабибуллин пытается защитить свое здание.

Накануне же стало известно, что судебная экспертиза опровергла опасения о том, что долгострой находится в аварийном состоянии. Суд позволил и дальше эксплуатировать здание и обжалованию это решение не подлежит, поскольку срок для этого уже вышел.

Сам Хабибуллин заявил, что его решение построить в своем здании музей СВО и "Путин-центр" все еще в силе. Как передает его слова 66.RU, вскоре строители приступят к прокладке сетей и отделке помещений, а уже к концу года объект может быть сдан в эксплуатацию.

Музей СВО было решено разместить в подвале, чтобы максимально погрузить посетителей в атмосферу и показать обстановку спецоперации. Пока же решено разместить музей у Дома офицеров. А вот "Путин-центр" займет сразу два этажа долгостроя. По словам Хабибуллина, посетители смогут увидеть альтернативную историю России, и что ее ждало бы без Владимира Путина.

Оставшиеся этажи будут сдаваться в аренду под офисы, преимущественно компаниям в сфере IT, науки и промышленности.

Теги: Екатеринбург, Октябрьская площадь, Хабибулин, музей СВО, Путин-центр, долгострой, суд, снос


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.07.2024 09:30 Мск На долгострое Хабибуллина в Екатеринбурге появился баннер о создании музея СВО

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети