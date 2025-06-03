Shot: Ефремов закрутил роман в колонии

Актёр Михаил Ефремов закрутил "колониальный" роман. Отбывая срок, он начал отношения с актрисой Дарьей Белоусовой. Артистка якобы специально приезжала, чтобы пожить вместе с Ефремовым прямо в ИК.

41-летняя Дарья и 61-летний Михаил трое суток провели в спецблоке ИК, то есть в комнате для встреч с душем, кухней, телевизором и кроватью. Свидание прошло за несколько месяцев до освобождения. Отношения держали в тайне, однако под конец трёхдневного свидания расчувствовавшиеся и потерявшие бдительность "молодые" стали общаться с соседями из других комнат, рассуждать о бренности бытия, а одному из них даже оставили "парный автограф" на долгую память, пишет Shot.

8 июня 2020 г. Михаил Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Суд приговорил актера к восьми годам колонии. Позже наказание было снижено до семи с половиной лет. В марте 2025 г. он получил УДО. Актер вышел из колонии в Белгородской области 9 апреля. Он сразу отправился в Москву – в свою старую квартиру.