03 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

На Сицилии началось извержение вулкана Этна

На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна – крупнейшего в Европе. Этна выбросила в воздух огромный столб пепла, газа и камней. Власти предупредили местных жителей и туристов о необходимости держаться на расстоянии от горы.

Вулкан в последнее время проявлял признаки активности, а извержение, по мнению специалистов, может продлиться несколько недель.

По данным итальянского Национального института геофизики и вулканологии (INGV), огромное серое облако было выброшено в 11:24 по местному времени (09:24 по Гринвичу). Камеры наблюдения зафиксировали "пирокластический поток, вероятно, образовавшийся в результате обрушения материала с северного склона Юго-Восточного кратера". Пирокластический поток, который чрезвычайно опасен, возникает, когда вулканические породы, пепел и горячие газы выбрасываются из вулканов.

По данным INGV, взрывная активность "перешла в фонтан лавы", который также выбрасывался на приличную высоту.

К полудню шлейф начал рассеиваться.

По оценкам INGV, высота вулканического облака достигала 6,5 км, поэтому авиационные власти объявили красный уровень тревоги (чтобы самолеты держались подальше от Сицилии), но затем он был снижен до оранжевого и далее до желтого.

К середине дня извержение прекратилось.

Глава региона Сицилия Ренато Скифани заявил, что "никакой опасности для населения нет", поскольку поток не миновал Долину Льва — район, часто посещаемый туристами.

Президент Итальянской ассоциации вулканологии Марко Виккаро заявил ежедневной газете Corriere della Sera, что интенсивность извержения вулкана, наблюдавшаяся в понедельник, "является одним из признаков непрерывной динамики Этны". "Пароксизм, начавшийся вчера вечером и продолжающий нарастать по интенсивности, соответствует динамике вулкана с устойчивой активностью", — сказал он, отметив, что Этна проявляет активность уже "несколько недель". "Это стромболианская активность, которая на ранних стадиях относительно слаба, а затем быстро усиливается, пока не приводит к довольно энергичным по частоте взрывам", — добавил он.

Вулкан находился в "фазе подзарядки", когда магма, обычно находящаяся гораздо глубже в недрах Земли, теперь находится ближе к поверхности. По словам Виккаро, от того, насколько сильно поднимется эта магма, будет зависеть, как долго будет продолжаться активность.

Теги: этна, вулкан, извержение, сицилия, италия


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