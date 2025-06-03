Алаудинов: Запад хотел руками ВСУ захватить Курскую АЭС

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов считает, что Запад хотел руками армии Украины захватить Курскую АЭС и потом оказаться в Белгороде. Это нужно было для того, чтобы навязать России переговоры на невыгодных условиях.

"Россия <...> на коленях должна была подписать, как они думали, позорный мир. Причем мы должны были бы, наверно, вернуть все территории, которые сегодня являются частью Российской Федерации, в том числе и Крым, потому что сама суть этой операции – она готовилась именно в таком формате", - сказал РИА Новости Алаудинов.

26 апреля начальник генерального штаба армии России Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от солдат Вооружённых сил Украины. Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований. По словам Путина, авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащённых, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения.