В турецком Мармарисе сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у турецкого побережья Эгейского моря в районе курортного города Мармарис, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) МВД Турции, передает Trend.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в Эгейском море, в 10,43 км от округа Мармарис провинции Мугла. Очаг землетрясения залегал на глубине 67,91 км.

Губернатор Муглы Идрис Акбийик сообщил, что 34 человека получили ранения, прыгнув с высоты в панике после землетрясения. Также некоторые СМИ сообщают по меньшей мере об одном погибшем.

Также в нескольких зданиях в Мармарисе появились трещины, из них эвакуировали людей.