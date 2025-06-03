Количество российских пенсионеров выросло до 41,1 млн человек

В России предполагается установить лимит освобожденных от налогов отчислений в пределах 12% от фонда оплаты труда.

Как сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков, из них работающих пенсионеров — 8,1 млн и около 33 млн — неработающих. По его словам, количество пенсионеров будет расти, как и актуальность НПФ.

Многие граждане уже сейчас переводят в программу ПДС пенсионные накопления, сформированные в период с 2002 до 2014 года.

Общий объем пенсионных активов, находящихся как в НПФ, так и в Соцфонде, превысил 8,1 трлн руб. Беляков отметил, что россияне не должны бояться вкладываться в программу, потому что все фонды сохраняют финансовую устойчивость и за 10 лет на рынке не было ни одного случая банкротства НПФ, сообщают "Известия".

В России к концу первого квартала текущего года было заключено 4,6 млн договоров в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС).