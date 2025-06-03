Маткапитал могут увеличить за рождение первенца до 24 лет

В России могут увеличить сумму материнского капитала еще на 1 млн руб. в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет.

Соответствующее предложение главе правительства РФ Михаилу Мишустину направила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

По ее словам, в рамках заседания Госсовета в конце 2024 года глава государства Владимир Путин отметил необходимость поддержки раннего рождения детей среди россиянок и обратил внимание на то, что в настоящее время средний возраст рождения первого ребенка у женщин составляет 28-29 лет. Парламентарий считает, что это порождает определенные последствия: после рождения первого ребенка многие женщины стремятся вернуться к продвижению по карьерной лестнице, завершить образование или получить дополнительную квалификацию, что не редко откладывает возможность рождения второго ребенка.

Лантратова отметила, что поддержка граждан, решившихся на родительство в более раннем возрасте, будет положительно влиять на демографическую ситуацию, так как раннее рождение первого ребенка будет увеличивать вероятность рождения последующих детей, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что предлагается разрешить тратить средства маткапитала на продукты "семейных инвестиций", а именно — на накопительное страхование жизни и программу долгосрочных сбережений.