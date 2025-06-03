Мединский: Россия намерена выяснить судьбу каждого ребенка из украинского списка

Москва выяснит судьбу каждого ребенка из списка, переданного Украиной во время переговоров в Стамбуле, чтобы они смогли воссоединиться с семьями, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава российской делегации Владимир Мединский.

"Будем заниматься каждым из этих детей. Дети – самое главное. Главное, чтобы они вернулись домой, воссоединились с родителями", – указал он. В списке значатся 339 фамилий. Мединский указал, что дети могут находиться не в России, а на Украине, в Норвегии или где-либо еще.

Напомним, Россия в меморандуме требует признания новых территорий и нейтралитета Украины.