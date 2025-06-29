В Алуште огнем охвачены пять гектаров сухостоя

Серьезный пожар в Крыму: в Алуште огонь охватил пять гектаров сухостоя. В МЧС сообщили, что продвижение огня удалось остановить, угрозы населенному пункту нет. Но тушение осложняют труднодоступная местность, скальный массив и порывистый ветер.

"Два вертолета Ми-8 МЧС России сбросили 111 тонн воды. Силы и средства сводной группировки расставлены по периметру пожара. К тушению привлечены 307 человек и 51 единица техники", - сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Республике Крым Аркадий Ожигин.