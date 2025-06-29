Китай создал оружие, вызывающее полное отключение электричества в зоне поражения

Китай создал некое оружие, способное выводить из строя электростанции, ЛЭП и вызывать "полное отключение электроэнергии" в зоне поражения, сообщило Центральное телевидение КНР.

Других подробностей про оружие пока нет. Издание South China Morning Post предполагает, что речь может идти о графитовой бомбе или ракете.

Также официальные СМИ не сообщили, на какой стадии находится разработка и поставлена ли уже на боевое дежурство.