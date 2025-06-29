Певец Shaman рассказал, как живет с Мизулиной

Певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, рассказал о совместной жизни с общественной активисткой Екатериной Мизулиной. В программе Бориса Корчевникова Дронов признался, что Мизулина – "потрясающая хозяйка", она вкусно готовит и после тяжелого рабочего дня встречает его в платье.

"Даже вот к двери подходишь — а уже вкусно пахнет едой. Этого мне не хватало", - бросил певец камень в огород бывшей супруги.

Напомним, некоторое время назад стало известно о разводе Дронова с супругой, почти сразу после этого он стал появляться на людях с Мизулиной, позже звезды рассекретили свой роман и даже целовались на сцене.