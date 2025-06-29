Современным женщинам вложили в уши, что они чего-то достойные, - протоиерей Андрей Ткачев

Современные женщины не хотят быть "в тени" мужчин, слишком многого хотят и требуют, хотя Богом сотворено что муж – "человек", а жена – "помощница ему", заявил скандально известный протоиерей Андрей Ткачев.

"Об этом надо молиться, чтобы искать себе такую женщину, которая потом будет тебе крепким тылом, потому что за спиной всякого успешного мужчины стоит мудрая женщина, которая не хочет светиться и вылазить из-под мужчины", - цитирует священника РПЦ РБК.

По мнению Ткачева, современным женщинам "вложили в уши, что они чего-то достойные, чего-то большего, и вот они начинают искать, чего же они достойные. И вечно неспокойные, вечно неудовлетворенные", - считает священнослужитель.

В РПЦ пока не комментировали высказывание Ткачева.