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Фото: Накануне.RU

Азербайджанский парламент отменил визит в Москву – на заседание совместной комиссии

В Москве не состоится заседание комиссии парламентов Азербайджана и России по межпарламентскому сотрудничеству – Баку отказывается от взаимодействия с Москвой на фоне задержания в Екатеринбурге ряда уроженцев республики по делу об убийствах, совершенных в нулевых годах.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Азербайджана отменяет все культурные мероприятия, связанные с Россией. Так, по данным Telegram-канала "Кровавая барыня", отменены выступления Анжелики Варум и Леонида Агутина, Басты, выступления российских комиков и актера Сергея Безрукова, а также выступления балетных трупп. Тем, кто уже купил билеты, предлагают вернуть деньги.

Накануне стало известно, что Баку отказался от визита в страну вице-премьера российского правительства Алексея Оверчука (он отвечает за сотрудничество с ближнем зарубежьем, в том числе в рамках СНГ). Интересно, что буквально накануне скандала с екатеринбургским рейдом Оверчук выступал в Госдуме и отчитывался вместе с другими министрами о применении так называемой "мягкой силы" на постсоветском пространстве. Аудитор Счетной палаты России, выступавший там же, отметил, что текущих усилий государства по продвижению сотрудничества явно недостаточно, и на постсоветском пространстве все реже и реже звучит русский язык.

Теги: азербайджан, москва, отношения, снг


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