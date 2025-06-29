Сенатор Линдси Грэм* заявил о готовности Трампа ввести новые санкции в отношении России

Американский сенатор Линдси Грэм* заявил журналистам, что Дональд Трамп готов дать ход его (Грэма*) законопроекту, который предполагает новые жесткие санкции в отношении России.

"Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед", - сообщил Грэм* в интервью телеканалу ABC News, имея в виду свой законопроект.

Сенатор считает, что законопроект будет подписан Трампом в случае одобрения парламентом.

Грэм* добавил, что у его законопроекта 84 соавтора.

Впрочем, многие эксперты сомневаются, что законопроект будет одобрен в существующем виде, или что он будет реально применяться. Документ предполагает введение пошлин в 500% в отношении стран, закупающих у России нефть, газ, уголь и уран. Сам Грэм* заявлял, что законопроект направлен против Индии и Китая, которые покупают эти товары у России.

Но, вероятно, пошлина в 500% - это не то, о чем уже несколько месяцев пытаются договориться американские и китайские переговорщики, а также сам Трамп, жаждущий заключить с Китаем сделку.

*внесен в России в реестр экстремистов и террористов