В Кремле назвали "внутренним делом Армении" противостояние Пашиняна и ААЦ

В Кремле назвали "внутренним делом Армении" противостояние премьер-министра страны Никола Пашиняна и иерархов Армянской апостольской церкви и примкнувших к ней бизнесменов и политиков.

"Это внутреннее дело Армении. Мы никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутренние дела", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Армения - очень близкая нам страна. Давайте не забывать, что несколько миллионов армян - граждане РФ, которые с болью смотрят на эти события. Многие, конечно, не приемлют то, как это происходи. Да, мы наблюдаем, но это внутреннее дело Армении", - цитирует Пескова журналист Павел Зарубин.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Николом Пашиняном поддержал последнего во внутриполитическом противостоянии.