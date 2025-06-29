Макрон выразил поддержку Пашиняну в его борьбе с армянской церковью

Французский президент Эммануэль Макрон перешел на армянский язык в посте, посвященном телефонному разговору с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент Франции в своем сообщении в соцсети заявил о солидарности Парижа с официальным Ереваном в ответе на попытки "дестабилизировать демократию в Армении". Также Макрон считает, что "мир и открытые границы станут важным событием для всего региона и примером за его пределами".

В канцелярии правительства Армении сообщили, что в ходе телефонного разговора Пашинян и Макрон договорились активизировать двустороннее сотрудничество по ряду направлений.