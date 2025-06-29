Не было у нас таких кризисов, чтобы люди на кефир с батоном переходили – бизнесмен Тулупов

Президент и основатель девелоперской компании Sminex Алексей Тулупов заявил, что в России не было таких кризисов, во время которых людям приходилось бы переходить на "кефир с батоном".

"Не было у нас таких кризисов, чтобы люди на кефир с батоном переходили. Я такого не припомню. И это хорошо. Чтобы люди, условно, вместо стейка стали есть сосиски – такое может быть. Но чтобы отказались от цельнозернового хлеба… Хотя нарезной – не самый дешевый батон. Есть гораздо более дешевые хлеба, но под своим брендом мы такие не производим", - приводит РБК цитату из интервью с бизнесменом, которое выйдет полностью позже. Так что пока не понятно, каков контекст высказывания 50-летнего отца троих детей.

Тулупов в 90-е занимался куплей-продажей квартир, потом вместе с нынешним основным акционером Группы ПИК Сергеем Гордеевым работал в компании "Росбилдинг" – занимались "перепрофилированием и реструктуризацией промышленных предприятий". Затем основал свою строительную компанию, которая сейчас занимается возведением элитного жилья в Москве. Также у Тулупова есть хлебобулочные комбинаты в московском и петербургском регионах.