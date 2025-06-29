Москву ждет промозглое начало недели

Синоптики объявили в Москве желтый уровень погодной опасности. Штормовое предупреждение с прогнозом сильного дождя будет действовать с вечера воскресенья до ночи вторника, 1 июня. При этом с вечера понедельника опасность будет представлять еще и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 20 м/с.

При этом будет крайне холодно для начала июля. Так, вечером в воскресенье еще можно рассчитывать на 19 градусов, а вот в начале недели днем не будет теплее 13-14 градусов. По ночам же воздух будет остывать до 12 градусов. Ситуация чуть улучшится в середине недели, но жары ждать не стоит.