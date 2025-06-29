При ударе Израиля по тюрьме Эвин в Иране погиб 71 человек

Во время удара Израиля по тюрьме Эвин в Тегеране погиб 71 человек, сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на официального представителя судебной власти Ирана Асгара Джахангира.

Удар был нанесен 23 июня, в СМИ появились кадры разрушений входа в тюрьму. Сообщалось также, что это тюрьма для политических заключенных, среди которых были и противники действующего режима Ирана.

Среди погибших оказались заключенные, персонал тюрьмы, а также люди, которые просто находились недалеко от здания в момент удара. Также несколько человек пострадали.