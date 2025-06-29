США отменили часть антироссийских санкций

США отменили санкции, касающиеся строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Первые четыре блока, построенные еще в советское время, обеспечивают до 50% электропотребления в стране. В 2014 году Россия и Венгрия подписали соглашение о строительстве пятого и шестого энергоблоков – проект "Пакш-2".

Об отмене санкций сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто: "К счастью, с января в Белом доме находится президент, который рассматривает Венгрию как друга. В этом духе американское правительство и отменило санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш".

По словам Сийярто, Венгрия дала США гарантии, что в долгосрочной перспективе АЭС полностью перейдет под контроль страны. Сийярто добавил, что у венгерцев будут самые низкие счета за коммунальные услуги в Европе.