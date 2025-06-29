Украина потеряла второй F-16 за два месяца

Украина потеряла второй за два месяца истребитель F-16. Самолет потерпел крушение при отражении атаки, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ. Погиб пилот самолета Максим Устименко.

"Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней — его самолет получил повреждения и начал терять высоту", - сказано в сообщении.

Отмечается, что летчик смог отвести истребитель от населенного пункта, но не успел катапультироваться.