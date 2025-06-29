Суд в Екатеринбурге арестовал до 19 июля трех представителей азербайджанской диаспоры

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под арест до 19 июля уже трех Сафаровых – Акифа, Мазахира и Аяза. Следствие обвиняет их по п. "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемые "входили в состав этнической преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах".

Суд проходит в закрытом режиме по просьбе следствия. При этом СМИ сообщают, что у некоторых доставленных в суд граждан видны травмы лица и гематомы.

Ожидается, что суд сегодня примет решение о мере пресечения еще нескольким выходцам из Азербайджана, которые были задержаны 27 июня в ходе рейда силовиков.

Задержания уже привели к международному скандалу, накануне в МИД Азербайджана был вызван временный поверенный в делах РФ в Баку. Российский МИД крайне сдержанно отреагировал на происходящее, заявив, что позже подробности сообщат правоохранительные органы. Между тем, азербайджанская сторона заявляет о гибели двух человек при проведении следственных действий. Свердловские силовики пока молчат по этому поводу.