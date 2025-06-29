Маск назвал закон Трампа о налогах "кратчайшим путем к долговому рабству США"

Илон Маск продолжает критиковать Дональда Трампа, советником которого еще не давно был. Накануне Сенат США одобрил так называемый The Big Beautiful Bill ("Большой прекрасный билль") – законопроект президента Америки о расходах и налогах. Перевес, впрочем, был минимальный – один голос.

Нижняя палата конгресса США приняла еще в мае документ, сокращающий федеральные расходы и предоставляющий серьезные налоговые льготы.

По мнению Маска, законопроект Трампа приведет США к долговому рабству и увеличит потолок госдолга США на рекордные $5 трлн. Маск также заявил, что билль "уничтожит миллионы рабочих мест в Америке" и нанесет стране огромный стратегический ущерб.