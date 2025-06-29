Баку отменяет все культурные мероприятия с участием России

Азербайджан идет на обострение конфликта с Россией из-за задержания выходцев из этой республики в Екатеринбурге.

Накануне стало известно, что на фоне инцидента на Урале Баку отменил ранее запланированный визит российского вице-премьера Алексея Оверчука.

Сегодня же азербайджанский ресурс Minval со ссылкой на сообщение Минкультуры Азербайджана сообщил, что в республике отменяются все культурные мероприятия с участием России. Причем формулировка министерства крайне жесткая.

"В связи с преднамеренными и внесудебными убийствами и насилием, совершенными правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку их этнической принадлежности на территории Екатеринбургской области России, а также систематическим характером подобных инцидентов в последнее время, отменены запланированные к проведению в Азербайджане государственными и частными предприятиями с участием России культурные мероприятия", - говорится в заявлении министерства (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.).

К число отмененных мероприятий входят концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие культурные программы.

Российские власти до сих пор не прокомментировали информацию о смерти одного из фигурантов уголовного дела об убийствах в момент следственных действий. СМИ сообщали, что мужчине стало плохо, когда к нему пришли с обыском. Силовики не комментируют эту информацию, хотя накануне центральный аппарат СКР упоминал, что пресса сообщает о смерти двух человек. При этом о смерти двух человек (точнее – нескольких) пока заявляло только Министерство иностранных дел Азербайджана.

В эти минуты в Екатеринбурге в закрытом от прессы режиме проходит судебное заседание по мере пресечения задержанным 27 июня лицам. Не сообщается их точное количество и всем ли предъявлены обвинения (и по каким статьям).