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Происшествия Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Баку отменяет все культурные мероприятия с участием России

Азербайджан идет на обострение конфликта с Россией из-за задержания выходцев из этой республики в Екатеринбурге.

Накануне стало известно, что на фоне инцидента на Урале Баку отменил ранее запланированный визит российского вице-премьера Алексея Оверчука.

Сегодня же азербайджанский ресурс Minval со ссылкой на сообщение Минкультуры Азербайджана сообщил, что в республике отменяются все культурные мероприятия с участием России. Причем формулировка министерства крайне жесткая.

"В связи с преднамеренными и внесудебными убийствами и насилием, совершенными правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку их этнической принадлежности на территории Екатеринбургской области России, а также систематическим характером подобных инцидентов в последнее время, отменены запланированные к проведению в Азербайджане государственными и частными предприятиями с участием России культурные мероприятия", - говорится в заявлении министерства (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.).

К число отмененных мероприятий входят концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие культурные программы.

Российские власти до сих пор не прокомментировали информацию о смерти одного из фигурантов уголовного дела об убийствах в момент следственных действий. СМИ сообщали, что мужчине стало плохо, когда к нему пришли с обыском. Силовики не комментируют эту информацию, хотя накануне центральный аппарат СКР упоминал, что пресса сообщает о смерти двух человек. При этом о смерти двух человек (точнее – нескольких) пока заявляло только Министерство иностранных дел Азербайджана.

В эти минуты в Екатеринбурге в закрытом от прессы режиме проходит судебное заседание по мере пресечения задержанным 27 июня лицам. Не сообщается их точное количество и всем ли предъявлены обвинения (и по каким статьям).

Теги: азербайджан, конфликт, екатеринбург


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Развитие сюжета:

Ранее 29.06.2025 12:49 Мск Суд в Екатеринбурге арестовал до 19 июля трех представителей азербайджанской диаспоры

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