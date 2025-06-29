Депутат Боярский: У властей пока нет планов по полной блокировке YouTube

У российских властей пока нет планов полной блокировки YouTube, заявил председатель комитета Госдумы по информполитике, "единоросс" Сергей Боярский. Но в будущем ситуация может измениться – в зависимости от поведения "иностранных партнеров", передает РИА Новости.

По мнению Боярского, некоторые компании заинтересованы в продолжении работы на российском рынке, другие готовы к потере этого рынка. Он также привел слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия создавала благоприятные условия для развития цифровых сервисов, демонстрируя открытость к международным платформам.

Сейчас YouTube в России юридически не блокируется, по факту – доступен только при помощи VPN-сервисов.