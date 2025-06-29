В Сербии митинг оппозиции закончился столкновениями с полицией

Антиправительственные протесты в Сербии закончились столкновениями протестующих и полиции. По предварительным данным, шесть полицейских и двое гражданских получили травмы. Задержано более десятка протестовавши.

СМИ сообщают, что силовики использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие при этом пытались прорвать оцепление из полицейских с помощью мусорных баков и кидались мусором и файерами.

Полиция оценила численность протестовавших в Белграде минувшей ночью в 36 тыс., независимая наблюдательная организация "Архив публичных собраний" насчитала 140 тыс.

Акция протеста началась мирно. Одновременно проходило две акции: противников действующего президента и его сторонников. Большинство среди обеих сторон составляли студенты. Противники Александра Вучича собрались на площади Славия и затем попытались пройти в Пионерский парк, где расположен палаточный лагерь сторонников Вучича. По дороге к Пионерскому парку начались столкновения оппозиционно настроенной толпы с полицией.

В какой-то момент Вучич вышел к протестующим у границ Пионерского парка и попытался их успокоить, призвал к мирному решению вопросов. Накануне акции протеста президент Сербии заявил, что ожидает насилия со стороны демонстрантов: "Будет насилие. Они не могут выйти из этого по-другому, уверен, потому что их речи бессмысленны… они не в состоянии произнести пять предложений о себе самих".

Несмотря на заявления президента, у его противников все же есть конкретные требования: отставка действующего главы государства и проведение досрочных парламентских выборов. Собственно, накануне истек срок ультиматума, в котором оппозиционеры потребовали установить дату выборов. Но этого не произошло.

Отправной точкой протестов, которые уже много месяцев идут в Сербии, стали события декабря 2024 года. тогда на железнодорожной станции в Нови-Граде обрушилась крыша, погибли 16 человек. Многие обвинили в случившейся трагедии коррумпированных чиновников. Вучич же заявлял, что протестами управляют из-за рубежа.