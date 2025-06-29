В Подмосковье во время матча скончался футболист

В Подольске прямо во время матча скончался футболист.

Игра Лиги "В-3" первенства Московской области проходила между местным клубом "Парковый" и командой "Нара" из Наро-Фоминска.

На 60-й минуте футболист "Паркового" Артем Калмыков внезапно потерял сознание и упал на поле. Его вынесли со стадиона, спортивный врач пытался провести реанимацию до приезда "скорой помощи", но помочь спортсмену не удалось – 26-летний футболист скончался, передает Shot.

По факту смерти футболиста проводится проверка.

А матч команды доиграли – он закончился победой команды погибшего спортсмена.