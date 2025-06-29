Во Владивостоке эвакуировали ТЦ из-за резкого запаха неизвестного газа

Во Владивостоке эвакуировали посетителей и персонал торгового центра "Реми Сити" на улице Борисенко. Причиной стал резкий запах неизвестного газа. Сообщается, что пострадали по меньшей мере восемь человек. Некоторые из них потеряли сознание, однако, никому госпитализация не понадобилась.

Сейчас на месте проводится проверка. По одной из версий, произошла утечка газа. По другой – могла разбиться банка нашатырного спирта, сообщает Baza. В ТЦ работают экстренные службы.