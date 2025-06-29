В Екатеринбурге избирают меру пресечения задержанным азербайджанцам

В Ленинском районном суде Екатеринбурга сегодня избирают меру пресечения задержанным 27 июня "выходцам из Азербайджана". Ситуация с их гражданством до сих пор не прояснена: в МИД России заявили, что это граждане России, в МИД Азербайджана настаивают, что задержанные являются гражданами этой республики. В любом случае – все задержанные стали фигурантами дела об убийствах и покушениях на убийства. Эпизоды относятся к 2001, 2010 и 2011 гг.

СМИ сообщают, что территория вокруг суда охраняется огромным количеством приставов. Также у здания собрались представители азербайджанской диаспоры.

Заседание суда будет закрытым.

Между тем, среди фигурантов, доставленных в суд, оказался Ильяс Сафаров, управляющий азербайджанским кафе "Каспий". Сколько всего задержанных и по каким статьям они проходят – не сообщается. Также правоохранительные органы до сих пор не прокомментировали информацию о гибели одного из фигурантов во время задержания – СМИ сообщали, что мужчине стало плохо во время обыска. МИД Азербайджана и вовсе заявил о двух погибших во время следственных действий.