Основательница Wildberries попала в список самых богатых self-made-женщин мира

Основательница Wildberries Татьяна Ким попала на 18-е место в списке 50-ти самых богатых self-made-женщин мира. Речь идет о предпринимательницах, которые сами создали свой бизнес с нуля. Рейтинг составил журнал Forbes.

Издание отмечает, что в мировом топ-50 всего две женщины, моложе 50 – 49-летняя Ким и 38-летняя Мелани Перкинс из Австралии.

Состояние Ким, по подсчетам Forbes, составляет $4,6 млрд.

Ранее стало известно, что Wildberries будет выпускать банковские пластиковые карты, которыми можно будет оплачивать покупки онлайн и офлайн.

"Совсем недавно мы запустили собственные банковские карты. Это полнофункциональные банковские карты, которыми можно платить как онлайн, так и офлайн. Их выпускает "Вайлдберриз Банк". Пока карты могут получить только сотрудники и исполнители — кстати, у меня тоже такая есть — но скоро их смогут заказать и наши любимые покупатели. У них будут карты фиолетового цвета", - рассказала Ким на ПМЭФ.

По ее словам, заказать пластик смогут пользователи, которые повысят до максимального уровень своего WB Кошелька. Само создание такого кошелька подразумевает открытие счета в "Вайлдберриз Банке".