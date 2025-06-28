Кадыров второй раз за день напомнил, что ему звонил Путин – поздравить со свадьбой сына

Рамзан Кадыров второй раз за день сообщил, что ему лично звонил сегодня "уважаемый Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин". И даже сообщил, что Путин поручил ему сообщить прессе, что "он звонил, поздравлял жениха и невесту (у Кадырова женился сын – прим. ред.) и пожелал им самого доброго". "Докладываю: поручение выполнено!" – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Также Кадыров второй раз за день напомнил, что у него женился (несовершеннолетний) сын Адам.

"Владимир Владимирович сказал: "Поздравляю тебя и твоих близких, и самое главное — человека, который сегодня больше всего заслуживает поздравления — твоего сына — с бракосочетанием! Желаю ему, его жене и всей вашей семье всего самого доброго, счастья, здоровья и благополучия! Ты их не обижай, а то они мне пожалуются". Я заверил его, что не обижу, и поблагодарил за искреннее внимание", - похвастался Кадыров.

Глава Чечни заявил, что этот момент (когда позвонил Путин) "останется в сердце на всю жизнь".