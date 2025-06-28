Бастрыкин затребовал доклад по екатеринбургскому делу с фигурантами из Азербайджана

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по ситуации с расследованием убийств середины нулевых в Свердловской области – накануне по этому делу в Екатеринбурге были задержаны несколько человек – выходцев из Азербайджана, в связи с чем МИД этой республики вызвал временного поверенного в делах РФ в Баку.

Региональное управление СКР ранее сообщило, что расследуются убийства и покушения на убийства, совершенные в 2001, 2010 и 2011 годах. В центральном аппарате заявили о "расследовании уголовного дела об особо тяжком преступлении прошлых лет в Свердловской области".

"В публичном пространстве широкое распространение получила информация о задержании правоохранительными органами в Свердловской области в рамках расследования уголовного дела прошлых лет уроженцев Азербайджанской Республики и смертью двоих из них", - говорится в сообщении СКР. При этом правоохранительные органы не подтверждали, но и не опровергали смерть двух человек, СМИ сообщили, что одному из фигурантов стало плохо, когда к нему пришли с обыском, от чего он скончался.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.