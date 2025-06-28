Дети угнали автобус в ТЦ и устроили "ДТП" с витриной магазина

В торговом центре "Новая Рига" в Подмосковье двое мальчишек младшего школьного возраста устроили "ДТП" – угнали оставленный без присмотра детский автобус-аттракцион и попытались прокатиться на нем по магазинам, но в итоге врезались в стеклянную витрину бутика гаджетов.

По предварительным данным, никто не пострадал. Но ремонт предстоит дорогостоящий. Особенно забавным кадры с места "аварии" делает музыка, звучащая из автобуса даже после "ДТП" – это мелодия из известного советского мультфильма про обезьянок-озорников, которые то и дело сбегают от мамы и устраивают локальные катастрофы: "В каждом маленьком ребенке – и в мальчишке, и в девчонке - есть по двести грамм взрывчатки или даже полкило".