"Газпром" открыл в Петербурге всесезонный бассейн под открытым небом

"Газпром" всесезонный бассейн под открытым небом рядом со стадионом "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Он получил название "Бассейн у флагштока" (рядом располагается гигантский российский триколор в Лахте).

В зимнее время здесь работает самый большой в мире открытый ледовый каток – "Каток у Флагштока", его площадь – 28 тыс. кв. м. В летнее время действуют концертная площадка, роллердром, волейбольная площадка, открыты видовые террасы с лежаками и стеклянные беседки.

Бассейн возведен непосредственно в водах Финского залива, но защищен от волн и льда. Сооружение представляет собой многоуровневый комплекс, нижний этаж которого расположен ниже уровня воды, верхний этаж – на высоте 8,7 м от уровня воды.

Главный объект комплекса – большой бассейн длиной 50 м и шириной 25 м. Рядом размещен малый бассейн длиной 20 м и шириной 10 м. Вода проходит многоступенчатую подготовку, в том числе обработку ультрафиолетом (что позволяет уменьшить хлорирование), и подогревается. Температура воды в бассейнах от +28 до +32 градусов.

Кроме плавательных бассейнов в комплексе есть кафе и сауны, в дальнейшем будут открыты зоны СПА и косметологии.