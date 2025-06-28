В МИД России прокомментировали ситуацию с задержанием выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали озабоченность Азербайджана по поводу рейда силовиков в Екатеринбурге, в ходе которого были задержаны несколько человек. В Баку заявили, что задержанные являются гражданами Азербайджана и высказали озабоченность смертью одного из фигурантов во время задержания.

В СКР пока не комментировали смерть фигуранта, но сообщили, что задержанные проходят по делам об убийствах и покушениях на убийства, совершенных в начале и середине нулевых годов.

В МИД России вообще заявили, что задержанные являются гражданами России.

"В рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана", - цитирует РБК официального представителя МИД Марию Захарову.

Она добавила, что вызванный в МИД Азербайджана временный поверенный в делах РФ дал необходимые разъяснения азербайджанской стороны и "заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов".

"Следственные действия по упомянутым уголовным делам продолжаются. Более детальную информацию по мере поступления обнародует Следственный комитет", - добавила Захарова.