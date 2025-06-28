В Казахстане полчища краснокнижных сайгаков вытоптали все пастбища

В Казахстане власти планируют произвести отстрел сайгаков – парнокопытных антилоп, которые, например, в России внесены в Красную книгу. Но за последние годы стада сайгаков настолько увеличились, что привели в упадок сельское хозяйство в целом ряде областей.

Министр экологии и природных ресурсов КазахстанаЕрлан Нысанбаев на встрече с фермерами сообщил, что власти приняли решение о "регулировании численности сайгаков". Сколько именно животных будет отстреляно – он не сообщил, но добавил, что биообоснование подготовили ученые.

"Основываясь на научных выводах, предложениях фермеров и применяемой в мире практике регулирования отдельных видов, принято решение о регулировании численности сайгаков", - сообщил министр.

По данным учёта 2025 года, численность сайгаков в Казахстане достигла 3,9 млн особей. Это почти в три раза выше исторического максимума, зафиксированного в 1974 году (1,2 млн). Только в Западно-Казахстанской области численность превышает 2,3 млн особей.

Отстрелом животных будет заниматься "Охотозоопром".

Фермеры, которые приехали жаловаться министру на сайгаков, восприняли эту новость с воодушевлением. Сейчас антилопы уничтожают поля, на котором должен был пастись домашний скот. Также вытаптываются посевные площади. В некоторых районах ущерб от вытаптывания составляет сотни миллионов тенге. Фермеры теряют инвестиции, корма, скот и способность обеспечивать продовольственную безопасность региона.

Стоит отметить, что на соседней России критическая ситуация с сайгаками тоже сказывается. По данным властей Саратовской области, в этом году с территории Казахстана в Россию мигрировали около миллиона особей антилоп. А поскольку в России животное включено в Красную книгу, отстреливать их нельзя.